За неделю у калининградцев на границе отобрали центнер польских и литовских продуктов

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:48:05+03:00

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С 27 января по 2 февраля в пунктах пропуска через границу предотвращено 10 попыток незаконного ввоза в Калининградскую области продуктов в ручной клади и багаже пассажиров. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Всего было изъято 104 кг молочной и мясной продукции из Польши и Литвы. Часть продукции была возвращена, часть – уничтожена.

«Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз», - заявили в пресс-службе Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU