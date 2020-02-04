В Калининграде продавцу грозит год исправительных работ за продажу алкоголя подростку

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:54:43+03:00

Женщина ранее уже привлекалась к административной ответственности за продажу алкоголя подросткам

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В Калининграде на продавца магазина завели уголовное дело запродажу алкоголя несовершеннолетнему. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

55-летняя продавец не стала требовать у 17-летнего подростка документы и спокойно продала ему спиртосодержащий напиток. Факт незаконной продажи выявили и задокументировали сотрудники полиции.

В ходе проверки выяснилось, что женщина ранее уже привлекалась к административной ответственности за продажу алкоголя подросткам. Поэтому на нее завели уголовное дело по статье Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В полиции отметили, что санкция включает наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года.

ИСТОЧНИК KP.RU