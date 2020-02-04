В Калининграде в 11 школах объявлен карантин

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:01:15+03:00

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В Калининграде из-за ОРВИ закрыты на карантин 2 школы полностью и 9 школ частично. Об этом на оперативном совещании в мэрии Калининграда сообщила председатель комитета по образованию Татьяна Петухова.

- С субботы 1 февраля у нас приостановлен учебный процесс в школе №11, а с сегодняшнего дня, с 4 февраля, приостановлен учебный процесс в школе №44, - заявила Петухова. - Для оптимизации учебного процесса в этих школах откорректирован график дополнительных каникул первоклассников. Они были намечены на 17 февраля, но мы их передвинули на 4 февраля.

По словам Петуховой, из-за увеличения количества заболевших детей еще в 9 школах занятия прерваны в части классов (во всех школах 29 классов).

Кроме того, в трех детских садах из-за ОРВИ закрыты отдельные группы.

ИСТОЧНИК KP.RU