2020-02-04T13:09:44+03:00
Общество

Утренний поезд Светлогорск – Калининград перевез за год 56,5 тыс. пассажиров

«Деловой экспресс» оказался очень популярным
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Пресс-служба КЖД
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Больше 56 тысяч пассажиров воспользовались за год поездом «Деловой экспресс», который ходит из Светлогорска в Калининград по утрам. Данные приводит пресс-служба КЖД.

Старт этому проекту был дан ровно год назад.

Скорый электропоезд курсирует с понедельника по пятницу по утрам, из Светлогорска до Калининграда доезжает за 38 минут. Этим «Деловым экспрессом» пользуются в основном те пассажиры, чей рабочий день начинается в центре Калининграда с 9:00.

«Сегодня каждое утро поезд перевозит не менее 230 человек», - отмечают в КЖД.

Напомним, 3 февраля на Калининградской железной дороге начал курсировать еще один дополнительный поезд «Ласточка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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