2020-02-04T13:32:26+03:00
Общество

В Калининграде за сутки оштрафовали 50 водителей, которые не уступили дорогу пешеходам

Им придется заплатить от 1500 до 2500 рублей
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области в течение суток инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности 50 водителей, которые не уступили дорогу пешеходам. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

На всех водителей завели административные дела по статье 12.18 КоАП РФ (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). Штраф за это нарушение составляет от 1500 до 2500 рублей.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает водителей быть максимально внимательными во время управления и пропускать пешеходов, переходящих проезжую часть по пешеходным переходам. Пешим участникам движения рекомендуется, прежде чем начать переход улицы по пешеходному переходу, убедиться в безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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