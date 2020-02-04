Калининградец ограбил приятеля, который похвастался новым телефоном

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:37:57+03:00

Горожанин устроился на новую работу и решил отметить это со своим знакомым

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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Горожанин устроился на новую работу и решил отметить это со своим приятелем. Во время распития спиртного он показал пачку денег и новый смартфон.

Когда мужчина собрался идти домой, 32-летний приятель вызвался его проводить, однако затем напал не него, избил и отобрал телефон и деньги.

«Пострадавший обратился в полицию лишь спустя несколько недель, надеясь, что приятель вернется и отдаст похищенное имущество. Полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции. Как выяснилось, краденый телефон задержанный успел продать», - отметили в пресс-службе калининградской полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU