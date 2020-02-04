2020-02-04T13:50:58+03:00
Общество

В Калининграде пьяный водитель БМВ въехал в рюмочную

Инцидент произошел на улице Левитана
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калининграде пьяный водитель въехал в здание, где располагается рюмочная. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел 2 февраля около 5:30 утра. 32-летний водитель БМВ пробил дверь и въехал в помещение.

«После ДТП водитель попытался скрыться с места, однако был остановлен сотрудниками ГИБДД. У водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения. В присутствии понятых мужчина прошел медосвидетельствование с помощью алкотестера. Показания прибора составили 0,982 мг/литр», - сообщили в полиции.

По факту управления автомобилем и попыткой скрыться с места ДТП составлены административные материалы. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Долги калининградцев за тепло превысили 1,1 млрд рублей
В Зеленоградске прошла мемориальная акция, посвященная 75-летию Победы
Площадь садов в Калининградской области превысила тысячу гектаров
Умереть в Калининграде стало дороже
Литовцы посчитали угрозой нацбезопасности электронные визы в Калининградскую область
Алиханов рассказал, когда в Калининграде построят новый корпус детской областной больницы
В Калининграде проконтролируют цены на медицинские маски
«Маска – самый эффективный способ»: В мэрии Калининграда рассказали, какие меры принимаются для предотвращения появления коронавируса
В Калининграде пьяный водитель БМВ въехал в рюмочную
Калининградец ограбил приятеля, который похвастался новым телефоном
В Калининграде за сутки оштрафовали 50 водителей, которые не уступили дорогу пешеходам