В Калининграде пьяный водитель БМВ въехал в рюмочную

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:50:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде пьяный водитель въехал в здание, где располагается рюмочная. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел 2 февраля около 5:30 утра. 32-летний водитель БМВ пробил дверь и въехал в помещение.

«После ДТП водитель попытался скрыться с места, однако был остановлен сотрудниками ГИБДД. У водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения. В присутствии понятых мужчина прошел медосвидетельствование с помощью алкотестера. Показания прибора составили 0,982 мг/литр», - сообщили в полиции.

По факту управления автомобилем и попыткой скрыться с места ДТП составлены административные материалы. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU