В Калининграде пьяный водитель БМВ въехал в рюмочную
В Калининграде пьяный водитель въехал в здание, где располагается рюмочная. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел 2 февраля около 5:30 утра. 32-летний водитель БМВ пробил дверь и въехал в помещение.
«После ДТП водитель попытался скрыться с места, однако был остановлен сотрудниками ГИБДД. У водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения. В присутствии понятых мужчина прошел медосвидетельствование с помощью алкотестера. Показания прибора составили 0,982 мг/литр», - сообщили в полиции.
По факту управления автомобилем и попыткой скрыться с места ДТП составлены административные материалы. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU