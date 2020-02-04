«Маска – самый эффективный способ»: В мэрии Калининграда рассказали, какие меры принимаются для предотвращения появления коронавируса

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:56:45+03:00

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Во вторник 4 февраля на оперативном совещании в мэрии Калининграда председатель комитета по образованию Татьяна Петухова и председатель комитета по социальной политике Анна Апполонова рассказывали, какие меры профилактики появления и распространения коронавируса принимаются сейчас в Калининграде.

- Мы распространили сейчас соответствующие памятки в образовательных организациях по коронавирусу в том числе, потому что были вопросы от родителей, - отчиталась Петухова. - Такую просветительскую работу мы ведем также через сайты образовательных организаций и через отдельные консультирования. На официальных сайтах у нас вся информация есть.

Доклад также представила Анна Апполонова, присутствовавшая на совещании под руководством главы регионального Роспортебнадзора Елены Бабуры. Она заявила, что уже дала поручение распространить специально разработанную памятку.

- Тут в доступной форме сказано, какие нужно проводить профилактические мероприятия, они аналогичны тем, что проводятся для предупреждения распространения других респираторных заболеваний, - уверенно доложила чиновница. - Но маска – это самый эффективный способ. Но сегодня коронавирус не зарегистрирован нигде в Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU