2020-02-04T13:56:45+03:00
Общество

«Маска – самый эффективный способ»: В мэрии Калининграда рассказали, какие меры принимаются для предотвращения появления коронавируса

Пока комитет по социальной политике и комитет образования ограничиваются распространением памяток
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник 4 февраля на оперативном совещании в мэрии Калининграда председатель комитета по образованию Татьяна Петухова и председатель комитета по социальной политике Анна Апполонова рассказывали, какие меры профилактики появления и распространения коронавируса принимаются сейчас в Калининграде.

- Мы распространили сейчас соответствующие памятки в образовательных организациях по коронавирусу в том числе, потому что были вопросы от родителей, - отчиталась Петухова. - Такую просветительскую работу мы ведем также через сайты образовательных организаций и через отдельные консультирования. На официальных сайтах у нас вся информация есть.

Доклад также представила Анна Апполонова, присутствовавшая на совещании под руководством главы регионального Роспортебнадзора Елены Бабуры. Она заявила, что уже дала поручение распространить специально разработанную памятку.

- Тут в доступной форме сказано, какие нужно проводить профилактические мероприятия, они аналогичны тем, что проводятся для предупреждения распространения других респираторных заболеваний, - уверенно доложила чиновница. - Но маска – это самый эффективный способ. Но сегодня коронавирус не зарегистрирован нигде в Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Долги калининградцев за тепло превысили 1,1 млрд рублей
В Зеленоградске прошла мемориальная акция, посвященная 75-летию Победы
Площадь садов в Калининградской области превысила тысячу гектаров
Умереть в Калининграде стало дороже
Литовцы посчитали угрозой нацбезопасности электронные визы в Калининградскую область
Алиханов рассказал, когда в Калининграде построят новый корпус детской областной больницы
В Калининграде проконтролируют цены на медицинские маски
«Маска – самый эффективный способ»: В мэрии Калининграда рассказали, какие меры принимаются для предотвращения появления коронавируса
В Калининграде пьяный водитель БМВ въехал в рюмочную
Калининградец ограбил приятеля, который похвастался новым телефоном
В Калининграде за сутки оштрафовали 50 водителей, которые не уступили дорогу пешеходам