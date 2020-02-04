В Калининграде проконтролируют цены на медицинские маски

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:17:21+03:00

По некоторым данным, в некоторых регионах России цены на эти средства профилактики выросли в 30 раз

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Во вторник 4 февраля на оперативном совещании в мэрии Калининграда управляющий делами администрации города Сергей Воропаев сообщил, что в некоторых регионах России взлетели цены на медицинские маски в 10, 20 и даже 30 раз.

- У меня просьба дать поручение отделу потребительского рынка провести мониторинг цен в аптечной сети, - предложил Воропаев, - а потом вместе с минздравом отработать этот вопрос, чтобы люди имели возможность купить эти средства профилактики.

По словам председателя комитета по социальной политике Анны Апполоновой, трехслойные маски уже раздали по больницам.

- Есть еще такие маски, которые как респиратор, они, конечно, дороже стоят, - уточнила Апполонова.

ИСТОЧНИК KP.RU