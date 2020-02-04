2020-02-04T14:17:21+03:00
Общество

В Калининграде проконтролируют цены на медицинские маски

По некоторым данным, в некоторых регионах России цены на эти средства профилактики выросли в 30 раз
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник 4 февраля на оперативном совещании в мэрии Калининграда управляющий делами администрации города Сергей Воропаев сообщил, что в некоторых регионах России взлетели цены на медицинские маски в 10, 20 и даже 30 раз.

- У меня просьба дать поручение отделу потребительского рынка провести мониторинг цен в аптечной сети, - предложил Воропаев, - а потом вместе с минздравом отработать этот вопрос, чтобы люди имели возможность купить эти средства профилактики.

По словам председателя комитета по социальной политике Анны Апполоновой, трехслойные маски уже раздали по больницам.

- Есть еще такие маски, которые как респиратор, они, конечно, дороже стоят, - уточнила Апполонова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Долги калининградцев за тепло превысили 1,1 млрд рублей
В Зеленоградске прошла мемориальная акция, посвященная 75-летию Победы
Площадь садов в Калининградской области превысила тысячу гектаров
Умереть в Калининграде стало дороже
Литовцы посчитали угрозой нацбезопасности электронные визы в Калининградскую область
Алиханов рассказал, когда в Калининграде построят новый корпус детской областной больницы
В Калининграде проконтролируют цены на медицинские маски
«Маска – самый эффективный способ»: В мэрии Калининграда рассказали, какие меры принимаются для предотвращения появления коронавируса
В Калининграде пьяный водитель БМВ въехал в рюмочную
Калининградец ограбил приятеля, который похвастался новым телефоном
В Калининграде за сутки оштрафовали 50 водителей, которые не уступили дорогу пешеходам