Алиханов рассказал, когда в Калининграде построят новый корпус детской областной больницы

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:24:39+03:00

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Новый лечебный корпус Детской областной больницы планируется построить к концу 2021 года. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.

«В начале строительства у нас было небольшое отставание, сейчас новый субподрядчик нагнал отставание, и сейчас, в целом, объект в графике, – сказал Антон Алиханов. – Не очень нас устраивают темпы в плане федерального финансирования: юридически объект должен быть построен в 2021 году, а последние средства из федерального транша поступят в начале 2022-го. Мы надеемся, что нам удастся в рамках внесения поправок в бюджет построить его чуть раньше, чем планируется, и в 2021 году уже ввести в эксплуатацию».

Напомним, строительство нового корпуса Детской областной больницы началось летом 2019 года на месте бывшей медсанчасти №1. Корпус, общей площадью 16,5 тысячи кв. м, будет состоять из разноуровневых блоков в два-шесть этажей с учетом технических. На строительство было выделено свыше 960 млн рублей.

На первом этаже нового лечебного корпуса разместится приемное отделение с экстренной травматологией и диагностическими помещениями. На втором запроектировано отделение сочетанной травмы на 15 коек, отделение травматологии и ортопедии на 39 коек. Третий этаж отводится под отделение хирургии на 45 коек. На четвертом этаже разместятся операционный блок на пять современных операционных, а также помещения реанимации и интенсивной терапии на десять коек. Здание будет оборудовано тремя лифтами, оснащено новейшей аппаратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU