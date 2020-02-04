2020-02-04T17:35:26+03:00
В мире

Литовцы посчитали угрозой нацбезопасности электронные визы в Калининградскую область

Мол, граждан Литвы пытаются вербовать российские спецслужбы
Кирилл Алексеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Литве высказали мнение, что бесплатные электронные визы, которые выдаются иностранным туристам для посещения Калининградской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Дальнего Востока, угрожают национальной безопасности страны. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на департамент государственной безопасности Литвы (ДГБ).

- Система электронных виз в Калининград и Санкт-Петербург помогает российским спецслужбам собирать информацию о приезжающих туристах и находить подходящие объекты для вербовки. Кроме сбора информации, связанной с Литвой, российские спецслужбы пытаются распространять влияние через общины российских соотечественников в Литве, - говорится в докладе ДГБ.

Напомним, по состоянию на декабрь 2019 года, на получение электронных виз для посещения Калининградской области было подано почти 80 тысяч заявок из 50-ти стран. При этом, по словам Аллы Ивановой, министра-руководителя агентства по международным и межрегиональным связям калининградского правительства, около 43% виз получили туристы из Литвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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