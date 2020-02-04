2020-02-04T18:15:13+03:00
Экономика

Площадь садов в Калининградской области превысила тысячу гектаров

В 2019 году высадили 236 гектаров многолетних плодовых, орехоплодных и ягодных насаждений
Кирилл Алексеев
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..Фото: Правительство Калининградской области
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В прошлом году в Калининградской области было высажено 236 гектаров многолетних плодовых, орехоплодных и ягодных насаждений. Таким образом, их общая площадь составила 1 173 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В частности, по данным министерства сельского хозяйства области, в прошлом году было заложено 44 гектара садов интенсивного типа, 69 гектаров орехоплодных насаждений, 75 гектаров многолетних ягодников, 7 гектаров земляники садовой.

В пресс-службе также отметили, что в настоящее время основная доля многолетних плодовых и ягодных насаждений Калининградской области приходится на сады интенсивного типа – около 68% (794 гектара).

ИСТОЧНИК KP.RU

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