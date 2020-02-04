В Зеленоградске прошла мемориальная акция, посвященная 75-летию Победы

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:21:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области продолжается акция "Дорогами Победы". Накануне мемориальное мероприятие прошло в Зеленоградске и было посвящено взятию Красной армией Кранца зимой 1945 года.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, участников акции в Зеленоградске приветствовала министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер, которая напомнила о подвиге героического поколения Великой Отечественной войны.

Жители Зеленоградского округа почтили павших минутой молчания и возложили венки и цветы к братской могиле советских воинов, погибших в январе – апреле 1945 года.

Следующим муниципалитетом, который примет эстафету "Дорогами Победы", станет Багратионовский городской округ. Здесь мемориальные мероприятия пройдут 9 и 10 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU