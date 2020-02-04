2020-02-04T18:26:56+03:00
Экономика

Долги калининградцев за тепло превысили 1,1 млрд рублей

Более половины из общей суммы составляет задолженность физлиц
Кирилл Алексеев
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Мэрия Калининграда обнародовала тревожные цифры: на 1 февраля 2020 года долг потребителей перед муниципальным предприятием «Калининградтеплосеть» составил 1 млрд 110 млн рублей.

При этом, как сообщили в пресс-службе мэрии, 57% составляет задолженность физических лиц за жилые помещения (625 млн), 40% – долг предприятий и организаций различных форм собственности (446 млн), 3% - долг собственников и арендаторов нежилых помещений (39 млн).

- В период за январь 2020 года МП «Калининградтеплосеть» направило 18 претензий в адрес юридических лиц и физических лиц – владельцев или нанимателей нежилых помещений на сумму 19 млн рублей, - отметили в пресс-службе.

В мэрии добавили, что погасить задолженность за теплоснабжение и горячее водоснабжение можно в кассах «Калининградтеплосети» ежедневно, кроме воскресенья с 8.00 до 16.57 (в субботу до 15.45) по адресу ул. Нарвская, 58.

ИСТОЧНИК KP.RU

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