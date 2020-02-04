2020-02-04T18:33:43+03:00
Общество

Мэрия Калининграда начинает прием документов на соискание премии "Патриот земли Российской"

На соискание премии могут быть выдвинуты отдельные создатели, авторы и авторские коллективы
Кирилл Алексеев
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В пятницу, 7 февраля, в мэрии Калининграда начнется прием документов на соискание ежегодной премии "Патриот земли Российской" имени Великого князя Александра Невского.

- На соискание премии могут быть выдвинуты отдельные создатели, авторы и авторские коллективы реализованного проекта, получившие признание общественности, - сообщили в пресс-службе мэрии. - На конкурс направляются как отдельные произведения, так и целые проекты (не более одного от каждого участника конкурса), объединенные тематикой конкурса и реализованные. В литературной номинации должна быть представлена одна опубликованная работа, в журналистской - подборка материалов, соответствующих тематике конкурса.

Премии, в размере 70 тысяч рублей каждая, присуждаются по шести номинациям - «Литературная», «Музыкальная», «Педагогическая», «Журналистская», «Изобразительная» и «За пропаганду здорового образа жизни».

Документы на соискание ежегодной премии «Патриот земли Российской» принимают до 6 марта 2020 года в многофункциональном центре на площади Победы.

Имена победителей будут названы главой города Алексеем Силановым в апреле 2020 года, в дни празднования годовщины штурма Кёнигсберга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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