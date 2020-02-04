2020-02-04T18:39:41+03:00
Общество

Мэр Калининграда: Улица Горького сделана качественно, но там не безопасно

Иван МАРКОВ
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Во вторник 4 февраля на оперативном совещании в мэрии Калининграда председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин делал доклад об аварийности на городских улицах. Во время общения с прессой Кутин признался, что не на всех улицах, отремонтированных по программе «Безопасные и качественные дороги», действительно безопасно.

- У нас есть один объект, который нам нужно доработать – это улица Горького, - заявил Кутин. – У нас там были шумовые полос, которые не были предусмотрены проектом. Как только погодные условия нам позволят, мы вернем шумовые полосы.

Также в конце доклада Кутина свою реплику вставил и мэр Алексей Силанов.

– Нам ничто не мешает находить возможности в городском бюджете, чтобы обеспечить безопасность движения при реконструкции улиц по программе БКД, - выслушав доклад, заметил мэр Калининграда Алексей Силанов. - Данные статистики мы услышали. Получается, что мы до конца не прорабатываем вопросы, связанные с обеспечением безопасности и не выходим на тот результат, на который рассчитан федеральный проект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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