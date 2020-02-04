2020-02-04T18:49:55+03:00
Общество

В Калининграде комитет муниципального контроля расправился с граффити «Я люблю тебя, моя печенька»

Председатель комитета Евгений Чернышев назвал признание в любви вандализмом
Иван МАРКОВ
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Во вторник председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев рассказал на оперативном совещании в мэрии Калининграда, что его подчиненные закрасили надпись «Я люблю тебя, моя печенька» на улице Куйбышева.

- Все предельно просто: кто-то из влюбленных юношей, видимо, таким образом решил признаться в любви своей второй половинке и сделал надпись «Я люблю тебя, моя печенька». Но это неважно, потому что это проявление вандализма, который недопустим на территории города Калининграда. Признаваясь в любви, этот юноша испортил фасад трансформаторной подстанции. Это не улучшает вид города.

По словам Чернышева, поймать автора надписи за руку не удалось.

- Надо отличать граффити от проявлений вандализма. Граффити – это искусство. Есть тому яркие примеры на различных объектах города, - добавил чиновник. – А когда кто-то просто ставит свой автограф – это вандализм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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