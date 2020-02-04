В Калининграде может появиться легальная стена для граффити

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:06:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник на оперативном совещании в мэрии Калининграда мэр города Алексей Силанов, выслушав доклад председателя комитета муниципального контроля Евгения Чернышева об очередных закрашенных граффити, спросил, часто ли приходится его сотрудникам ловить уличных художников.

- Нечасто. В прошлом году пару раз, - ответил Чернышев.

- Может, есть смысл при активном взаимодействии с управлением молодежи подумать, где этим ребятам развивать свои таланты в части этого творчества? – поинтересовался градоначальник. – Ведь если мы не будем их как-то объединять и что-то думать, мы и дальше будем только искать резервы, чтобы это все закрашивать. Мы не можем с этим не считаться.

Уже после совещания Евгений Чернышев признался журналистам, что с представителями уличных художников у мэрии запланирована встреча, в ходе которой необходимо будет придумать, где именно в городе выделить легальную стену для граффити.

ИСТОЧНИК KP.RU