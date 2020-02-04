В Калининграде камеры «Безопасного города» помогли задержать грабителя

4 Февр. 2020 2020-02-04T21:34:34+03:00

На ранее судимого 19-летнего калининградца завели уголовное дело по статье «Разбой», ему грозит до 10 лет лишения свободы

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В Калининграде полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию позвонил оператор комплекса «Безопасный город», который сообщил о нападении на прохожего на Советском проспекте.

«Сотрудник комплекса сообщил, что зафиксировал момент, как неизвестный молодой человек нанес удары сидевшему на скамейке калининградцу и забрал у него кошелек, после чего скрылся вместе со своим знакомым», - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Оперативный дежурный отдела направил на место происшествия скорую помощь пострадавшему, а также ближайший патрульный наряд полиции для розыска злоумышленника. Первым на вызов прибыл экипаж ГИБДД, который обследовал район и по приметам задержал подозреваемого на соседней улице. Следственно-оперативная группа изъяла у задержанного похищенные деньги.

«В ходе разбирательств выяснилось, что 35-летний потерпевший попросил проходивших мимо прохожих вызвать ему такси. Один из незнакомцев понял, что калининградец находится в состоянии алкогольного опьянения, и решил его ограбить. Злоумышленник избил мужчину и забрал у него из кармана все наличные деньги – 3 тысячи рублей», - рассказала представитель УМВД.

На ранее судимого 19-летнего калининградца завели уголовное дело по статье «Разбой», ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU