2020-02-04T21:43:22+03:00
Общество

Калининградец получил три года «строгача» за сбыт марихуаны и выращивание конопли

В прошлом году мужчина вырастил на своем участке 31 куст конопли, а затем начал приторговывать марихуаной
Виктор Сергеев
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В Правдинске осудили местного жителя, который выращивал коноплю и продавал марихуану. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В прошлом году мужчина вырастил на своем участке 31 куст конопли, а затем начал приторговывать марихуаной. В июле он в течение двух дней дважды сбыл «травку» общей массой свыше 10 граммов.

На мужчину завели два уголовных дела – за незаконный сбыт наркотических веществ, а также за незаконное культивирование наркосодержащих растений в крупном размере.

Суд приговорил его к трем годам одному месяцу лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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