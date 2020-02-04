Калининградец получил три года «строгача» за сбыт марихуаны и выращивание конопли
В Правдинске осудили местного жителя, который выращивал коноплю и продавал марихуану. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
В прошлом году мужчина вырастил на своем участке 31 куст конопли, а затем начал приторговывать марихуаной. В июле он в течение двух дней дважды сбыл «травку» общей массой свыше 10 граммов.
На мужчину завели два уголовных дела – за незаконный сбыт наркотических веществ, а также за незаконное культивирование наркосодержащих растений в крупном размере.
Суд приговорил его к трем годам одному месяцу лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU