Калининградец украл у матери золота на 100 тысяч и проиграл все деньги в лотерею

4 Февр. 2020 2020-02-04T21:51:28+03:00

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы

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Желание испытать удачу толкнуло местного жителя обокрасть собственную мать.

В полицию Калининграда обратилась женщина, которая сообщила, что из ее квартиры исчезли золотые изделия стоимостью 100 тысяч рублей. Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска сразу обратили внимание, что следов проникновения в жилище не имеется и стали выяснять, кто имеет в доступ в квартиру. Так они вышли на сына потерпевшей.

«Выяснилось, что 37-летний мужчина, нуждаясь в деньгах, решил испытать удачу и сыграть в лотерею. Подозреваемый украл у матери золотые украшения, которые продал и на полученные деньги купил билеты. Однако, потратив большую сумму денег, мужчина ничего не выиграл», - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД.

На непутевого сына завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU