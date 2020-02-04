Калининградский депутат лишился мандата, скрыв доходы и 10 машин

4 Февр. 2020 2020-02-04T22:02:48+03:00

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В Полесске сразу пять депутатов городского совета попались на нарушении антикоррупционного законодательства. Для одного из них сокрытие доходов закончилось потерей мандата, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областной прокуратуры.

Так, трое депутатов забыли задекларировать деньги, полученные в фонде социального страхования. Для них «забывчивость» закончилась предупреждением.

Четвертый депутат скрыл 250 тысяч рублей, которые он получил от предпринимательской деятельности. При этом, народный избранник занимал в горсовете должность… председателя постоянной комиссии по финансам и бюджету. После представления прокуратуры его освободили от занимаемой должности и разжаловали в рядовые депутаты.

А вот пятый попавшийся депутат и вовсе лишился мандата. Скрыл он 30 тысяч рублей дохода, а также сразу десять автотранспортных средств, отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU