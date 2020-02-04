Калининградец отсудил 800 тысяч за поврежденную при перевозке машину

4 Февр. 2020 2020-02-04T22:45:26+03:00

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Калининградец отсудил компенсацию материального вреда за поврежденную при транспортировке машину. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В октябре 2017 года автомобиль калининградца был погружен на паром, который следовал из порта Балтийск в Усть-Лугу. Во время рейса на «Тойоту» упал плохо закрепленный редуктор, в результате автомобиль получил значительные повреждения.

Суд пришел к выводу о том, что ущерб был причинен в результате ненадлежащей упаковки редуктора грузоотправителем, которым не были учтены транспортные характеристики и свойства перевозимого груза, вес которого составлял более 10 тонн. И взыскал с грузоотправителя в счет возмещения ущерба 873 987 рублей, а также судебные расходы в общей сумме 22 939,87 рублей.

На это решение подали апелляционную жалобу, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU