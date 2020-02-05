Школьница из Калининграда завоевала три медали международных соревнований по шорт-треку

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:54:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В итальянской провинции Тренто провели международные соревнования по шорт-треку, собрав больше 170 спортсменов из 10 стран Европы. Единственной спортсменкой из России среди девушек стала юная представительница Калининграда Диана Вельмякина, выступавшая в категории «не старше 8 лет».

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, Диане удалось стать второй на дистанции 333 метра и третьей на дистанции 222 метра, что вместе с четвертым местом на полукилометре обеспечило ей бронзу в общем зачете многоборья.

Диана недавно выиграла и две бронзы на домашнем этапе европейских соревнований «Baltic Cup», проводившихся в Гусеве.

Пока же калининградка готовится к решающему пятому этапу этого турнира, который в начале марта примет Литва.

ИСТОЧНИК KP.RU