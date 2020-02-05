2020-02-05T09:54:43+03:00
Спорт

Школьница из Калининграда завоевала три медали международных соревнований по шорт-треку

Турнир прошел в Италии
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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В итальянской провинции Тренто провели международные соревнования по шорт-треку, собрав больше 170 спортсменов из 10 стран Европы. Единственной спортсменкой из России среди девушек стала юная представительница Калининграда Диана Вельмякина, выступавшая в категории «не старше 8 лет».

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, Диане удалось стать второй на дистанции 333 метра и третьей на дистанции 222 метра, что вместе с четвертым местом на полукилометре обеспечило ей бронзу в общем зачете многоборья.

Диана недавно выиграла и две бронзы на домашнем этапе европейских соревнований «Baltic Cup», проводившихся в Гусеве.

Пока же калининградка готовится к решающему пятому этапу этого турнира, который в начале марта примет Литва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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