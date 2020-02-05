2020-02-05T10:21:03+03:00
Происшествия

На ул. Румянцева в Калининграде в ДТП пострадала водитель "Ниссана"

Авария произошла из-за несоблюдения дистанции
Виктор Сергеев
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Во вторник днем на улице Румянцева в Калининграде в ДТП пострадала водитель "Ниссана". Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в 14:30. Водитель "Опеля" из-за несоблюдения дистанции врезался в "Ниссан", в салоне которого, помимо водителя находились две ее несовершеннолетние дочери.

В результате столкновения женщина получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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