Калининградцев приглашают на обследование деревьев в Центральном районе

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:21:35+03:00

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В Калининграде в среду 5 февраля комиссия из мэрии побывает в Центральном районе. Представители Отдела озеленения и Калининградской службы заказчика намерены «обследовать зеленые насаждения перед грядущей формовочной обрезкой». Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В инспекции и осмотре деревьев приглашают принять участие горожан. Неравнодушные защитники зелени в городе могут приходить к 11:20 и вместе с чиновниками прогуляются по улице Комсомольской.

Встреча на перекрестке ул. Комсомольской с ул. Борзова.

ИСТОЧНИК KP.RU