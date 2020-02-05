2020-02-05T10:32:15+03:00
Общество

Из Калининграда запустили авиарейсы в Сыктывкар

Рейсы в Сыктывкар будут выполняться дважды в неделю
Виктор Сергеев
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С 3 февраля авиакомпании «РусЛайн» приступила к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Калининград-Сыктывкар. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

В рамках действия зимнего расписания - до 28 марта, рейсы в Сыктывкар будут выполняться дважды в неделю по понедельниками и пятницам на воздушных судах CRJ 200 в компоновке 50 пассажирских кресел. В эти же дни авиакомпания «РусЛайн» будет выполнять и регулярные рейсы из Калининграда в Белгород.

Рейсы в Сыктывкар и Белгород по понедельниками и пятницам будут выполняться по следующему расписанию:

- Вылет из Сыктывкара в Калининград в 13:25, прибытие в аэропорт «Храброво» в 15:15.

- Вылет из Калининграда в Белгород в 15:50, прибытие в аэропорт Белгорода в 18:45.

- Вылет из Белгорода в Калининград в 19:30, прибытие в аэропорт «Храброво» в 20:40.

- Вылет из аэропорта «Храброво» в Сыктывкар в 21:40, прибытие в аэропорт Сыктывкара в 01:30.

Время для всех аэропортов указано местное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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