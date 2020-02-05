В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:57:31+03:00

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В Калининграде в среду, 5 февраля, до 13 часов не будет электричества на ул. Леонова 66а, 68-72,74, Советский пр-т 102, ул. Чекистов 10(д/с №10), ул. М. Борзова 93а,93б,93в,95 (д/с №122)103,103а,103б, ул. Каштановая аллея 145а,147 (МОУ СОШ №50),157, ул. Олимпийская 10,12,14,16,20,22,24

До 15 часов свет отключен на ул. Гавриленко 6,6д,14,16,18,23,25,29,31, ул. Габайдулина 19,21,23,25,32,40,,44,50,52, ул. Хрисанфова 1-14,18,31,36,38,58.

До 18 часов электричество отключено по следующим адресам:

ул. Каштановая аллея 147 (МОУ СОШ №50),151-155,

ул. М. Борзова 93а,93б, 93в, 95,(д/с№122),97-99,103,103а,103б,105а,

ул. Белинского 65,

ул. Воздушная 2,4-10,12-22,21-31,33,37,39,

пер. Воздушный 4,

ул. Радистов 1-11,

ул. Красносельская 17а,31б,45-51,

ул. Матросская 2-4,

ул. Менделеева 10-12,12а,18,20а,

ул. Генделя 5,

ул. Брамса 9,19-23,

ул. Носова 2-8,10-16,

ул. Кронштадтская 10-12.

Холодное водоснабжение до 14 часов приостановлено на ул. Минусинская 22, ул. Интернациональная 46, до 16 часов - на ул. Дрожжевая 3 (д/с №131).

ИСТОЧНИК KP.RU