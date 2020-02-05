В Калининграде с музыкой презентуют книгу молодой поэтессы
В читальном зале Калининградской областной научной библиотеки пройдет презентация книги поэтессы Ксении Август, выпущенной в рамках издательской программы регионального правительства.
Как сообщает Департамент развития культуры, Ксения Август – молодой автор. Она пришла в литературное объединение «Родник», возглавляемое поэтом Сэмом Симкиным, будучи еще 9-классницей и ученицей музыкальной школы.
Презентация сборника «Преображение» состоится в пятницу 7 февраля.
В презентации примут участие титулярный органист Кафедрального собора Евгений Авраменко, музыкант Ксения Авраменко (флейта), а также худрук областного оркестра русских народных инструментов Андрей Степаненко.
Начало мероприятия в 18.30. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU