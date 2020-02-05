Калининградка попросила забрать у нее маленьких детей, угрожая искалечить себя
В Центр обработки вызовов Системы 112 встревоженная женщина обратилась во вторник 4 февраля. Девушка сказала, что находится в тяжелой жизненной ситуации и морально истощена. При этом она угрожала искалечить себя. Об этом сообщается в официальной группе «Система 112 Калининград» в «ВКонтакте».
«Поступил вызов от молодой женщины, которая сказала, что хочет нанести себе повреждения, при этом просит забрать ее несовершеннолетних детей», - говорится в сообщении.
Оператор, получив от девушки всю необходимую информацию, направил сведения в экстренные оперативные службы, а также перенаправил вызов на психолога.
Психолог беседовал с девушкой, удалось удерживать ее на связи до момента прибытия скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU