Калининградка попросила забрать у нее маленьких детей, угрожая искалечить себя

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:52:09+03:00

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В Центр обработки вызовов Системы 112 встревоженная женщина обратилась во вторник 4 февраля. Девушка сказала, что находится в тяжелой жизненной ситуации и морально истощена. При этом она угрожала искалечить себя. Об этом сообщается в официальной группе «Система 112 Калининград» в «ВКонтакте».

«Поступил вызов от молодой женщины, которая сказала, что хочет нанести себе повреждения, при этом просит забрать ее несовершеннолетних детей», - говорится в сообщении.

Оператор, получив от девушки всю необходимую информацию, направил сведения в экстренные оперативные службы, а также перенаправил вызов на психолога.

Психолог беседовал с девушкой, удалось удерживать ее на связи до момента прибытия скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU