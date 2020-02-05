2020-02-05T11:52:09+03:00
Общество

Калининградка попросила забрать у нее маленьких детей, угрожая искалечить себя

Молодая женщина обратилась по телефону 112
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Центр обработки вызовов Системы 112 встревоженная женщина обратилась во вторник 4 февраля. Девушка сказала, что находится в тяжелой жизненной ситуации и морально истощена. При этом она угрожала искалечить себя. Об этом сообщается в официальной группе «Система 112 Калининград» в «ВКонтакте».

«Поступил вызов от молодой женщины, которая сказала, что хочет нанести себе повреждения, при этом просит забрать ее несовершеннолетних детей», - говорится в сообщении.

Оператор, получив от девушки всю необходимую информацию, направил сведения в экстренные оперативные службы, а также перенаправил вызов на психолога.

Психолог беседовал с девушкой, удалось удерживать ее на связи до момента прибытия скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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