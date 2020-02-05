2020-02-05T11:51:01+03:00
Общество

Ночью в Калининградской области от гололеда обработали более 3 тыс километров дорог

Было использовано 377 тонн соли и 341 тонна песко-соляной смеси
Виктор Сергеев
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Минувшей ночью в Калининградской области от гололеда обработали 3121 километров дорог. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального министерства инфраструктуры.

По данным министерства, ночью температура воздуха опустилась до -2 -5 градусов, а так как накануне шел дождь, на дорогах образовалась ледяная корка.

На обработке областных дорог противогололедными материалами работала 81 единица техники, было использовано 377 тонн соли и 341 тонна песко-соляной смеси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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