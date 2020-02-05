На ул. Горной в Калининграде в ДТП травмы получила пассажирка «Киа»

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:58:25+03:00

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Накануне днем в Калининграде в ДТП пострадала 31-летняя женщина. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Горной. 24-летняя водитель «Тойоты» отвлекалась от управления и из-за несоблюдения дистанции врезалась в «Киа».

В результате столкновения 31-летняя пассажирка «Киа» получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU