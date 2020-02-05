На ул. Горной в Калининграде в ДТП травмы получила пассажирка «Киа»
Женщину госпитализировали
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Накануне днем в Калининграде в ДТП пострадала 31-летняя женщина. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Горной. 24-летняя водитель «Тойоты» отвлекалась от управления и из-за несоблюдения дистанции врезалась в «Киа».
В результате столкновения 31-летняя пассажирка «Киа» получила травмы и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU