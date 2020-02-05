2020-02-05T12:05:48+03:00
Происшествия

Калининградца ограбил его бывший одноклассник

Мужчины отметили случайную встречу, после чего один из них отобрал у другого мобильный телефон
Игорь ОРЕХОВ
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- Кого я вижу! Привет! Где ты пропадал-то все это время?! – возвращавшийся вечером домой с работы житель Калининграда оказался безумно рад неожиданно встретить одноклассника, которого не видел уже несколько лет.

Знай горожанин, что школьный товарищ все это время отбывал наказание за грабеж, вполне вероятно, умерил бы свои восторги. Но, будучи в полном неведении, охотно согласился купить бутылочку спиртного и на пару распить ее в ближайшем скверике на улице Карташева. Ну а дальше у собутыльника-соученика сработал уголовный инстинкт: приметив в нагрудном кармане приятеля мобильный телефон, он быстро составил хитрый план. И когда мужчины уже прощально хлопали друг друга по плечам, резко выдернул облюбованный гаджет из чужого кармана и дал деру. Такой вот наш калининградский друг…

Полицейские, к которым потерпевший обратился за помощью, задержали 37-летнего грабителя. По нормам хорошо знакомой ему статье 161 (в ее части 1), мужику светит новый срок – до 4 лет в «зоне».

ИСТОЧНИК KP.RU

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