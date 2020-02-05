На Куршской косе собрали 60 кг парафина, выброшенного морем

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:07:01+03:00

Вещество было направлено на экспертизу

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Сотрудники национального парка «Куршская коса» собрали на побережье Балтийского моря около 60 килограммов парафина, выброшенного морем. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

Отмечается, что собранный парафин направлен на экспертизу.

«Акт обследования территории и пробы собранного вещества направлены в Балтийско-Арктическое морское управление Росприроднадзора для проведения экспертизы. Соответствующее обращение также отправлено в адрес Калининградского межрайонного природоохранного прокурора», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, куски парафина обнаружили на участке морского побережья Куршской косы от Рыбачьего до Морского.

Парафин – неразлагающееся вещество, которое загрязняет окружающую среду.

Ранее стало известно, что парафин выбросило на литовскую часть Куршской косы.

ИСТОЧНИК KP.RU