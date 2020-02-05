На Куршской косе собрали 60 кг парафина, выброшенного морем
Сотрудники национального парка «Куршская коса» собрали на побережье Балтийского моря около 60 килограммов парафина, выброшенного морем. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.
Отмечается, что собранный парафин направлен на экспертизу.
«Акт обследования территории и пробы собранного вещества направлены в Балтийско-Арктическое морское управление Росприроднадзора для проведения экспертизы. Соответствующее обращение также отправлено в адрес Калининградского межрайонного природоохранного прокурора», - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, куски парафина обнаружили на участке морского побережья Куршской косы от Рыбачьего до Морского.
Парафин – неразлагающееся вещество, которое загрязняет окружающую среду.
Ранее стало известно, что парафин выбросило на литовскую часть Куршской косы.
ИСТОЧНИК KP.RU