Калининградец едва не убил приятеля в дружеском борцовском поединке

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:23:37+03:00

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В Калининграде на улице Интернациональной двое горожан вместе выпивали. Обычное дело, в принципе. По ходу импровизированного застолья собутыльники решили померяться силами в дружеском борцовском поединке. И сами не заметили, как накал борьбы из спортивного приобрел по-настоящему боевой характер. Произошло это, когда один из мужиков в азарте подхватил с земли кирпич и принялся лупить им своего соперника по голове. Грязноватый прием, что и говорить…

Итог схватки: один, с тяжелыми травмами, в больнице, один – в полиции, где в отношении него возбудили уголовное дело по факту «умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Что в перспективе означает лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU