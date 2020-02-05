2020-02-05T12:23:37+03:00
Происшествия

Калининградец едва не убил приятеля в дружеском борцовском поединке

По ходу схватки горожанин схватил кирпич и принялся охаживать им своего соперника по голове
Игорь ОРЕХОВ
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В Калининграде на улице Интернациональной двое горожан вместе выпивали. Обычное дело, в принципе. По ходу импровизированного застолья собутыльники решили померяться силами в дружеском борцовском поединке. И сами не заметили, как накал борьбы из спортивного приобрел по-настоящему боевой характер. Произошло это, когда один из мужиков в азарте подхватил с земли кирпич и принялся лупить им своего соперника по голове. Грязноватый прием, что и говорить…

Итог схватки: один, с тяжелыми травмами, в больнице, один – в полиции, где в отношении него возбудили уголовное дело по факту «умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Что в перспективе означает лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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