В полуфинал конкурса «Лидеры России» приглашены 22 участника из Калининградской области
В полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020» для участников из Северо-Западного федерального округа приглашены 22 представителя Калининградской области. Они прошли по результатам дистанционного тестирования. Как сообщает пресс-служба конкурса, 7 февраля состоится повторное компьютерное тестирование. Конкурсанты, провалившие тест, не будут допущены к дальнейшим очным испытаниям.
Региональный полуфинал состоится 8 февраля в Санкт-Петербурге.
В течение двух основных дней участники будут бороться за выход в финал.
Всего пройдет 11 полуфиналов. В каждый допущено около 330 участников.
В суперфинал выйдут 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.
Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU