2020-02-05T13:11:10+03:00
Общество

В полуфинал конкурса «Лидеры России» приглашены 22 участника из Калининградской области

Полуфинал конкурса управленцев пройдет в Санкт-Петербурге 8 февраля
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020» для участников из Северо-Западного федерального округа приглашены 22 представителя Калининградской области. Они прошли по результатам дистанционного тестирования. Как сообщает пресс-служба конкурса, 7 февраля состоится повторное компьютерное тестирование. Конкурсанты, провалившие тест, не будут допущены к дальнейшим очным испытаниям.

Региональный полуфинал состоится 8 февраля в Санкт-Петербурге.

В течение двух основных дней участники будут бороться за выход в финал.

Всего пройдет 11 полуфиналов. В каждый допущено около 330 участников.

В суперфинал выйдут 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.

Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде торговый агент обманул свое предприятие на 2 миллиона рублей
Под Калининградом росгвардеец торговал сданным на утилизацию оружием
В Калининграде присвоили названия четырем улицам в микрорайоне им. А. Космодемьянского
«Балтика» заключила контракты с двумя игроками из «Арсенала»
В поселке под Славском построят досуговый центр за 53 млн рублей
Калининградка Наталья Авдеева завоевала золото и серебро Кубка России по стрельбе из лука
В Калининграде пройдет просветительная акция «Открытая лаборатория»
С попавшегося на коммерческом подкупе калининградца взыскали 900 тыс рублей
В Светлогорске водитель микроавтобуса при движении задним ходом сбил 83-летнюю пенсионерку
«Посмотрим, что выйдет из этого»: Кокорин подтвердил переговоры с калининградской «Балтикой»
В Калининграде покупатель обворовал продавца магазина одежды
На трассе Калининград-Балтийск водитель фургона сбил пешехода и скрылся
В Правдинске ветврача предприятия оштрафовали за вспышку АЧС