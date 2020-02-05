В полуфинал конкурса «Лидеры России» приглашены 22 участника из Калининградской области

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:11:10+03:00

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В полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020» для участников из Северо-Западного федерального округа приглашены 22 представителя Калининградской области. Они прошли по результатам дистанционного тестирования. Как сообщает пресс-служба конкурса, 7 февраля состоится повторное компьютерное тестирование. Конкурсанты, провалившие тест, не будут допущены к дальнейшим очным испытаниям.

Региональный полуфинал состоится 8 февраля в Санкт-Петербурге.

В течение двух основных дней участники будут бороться за выход в финал.

Всего пройдет 11 полуфиналов. В каждый допущено около 330 участников.

В суперфинал выйдут 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.

Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU