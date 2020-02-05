2020-02-05T13:31:46+03:00
Происшествия

Пьяный россиянин раскатывал на автомобиле по центру Гданьска

Проверка на наличие алкоголя в крови гражданина РФ показала результат в 2 промилле
Игорь ОРЕХОВ
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В ночь с 4 на 5 февраля редкие прохожие, бродившие по пешеходной зоне в центре старого города Гданьска, были шокированы зрелищем въехавшего на улицу Длуги Тарг автомобиля. Однако быстро оправились от изумления, подскочили к машине и выволокли из-за руля явно нетрезвого водителя. Которого чуть позже передали в руки прибывших полицейских. Те заставили что-то пытавшегося объяснить по-русски мужика дунуть в трубочку, и в свою очередь поразились результату алкотеста – свыше 2 промилле!

Как сообщил Польский культурный центр в Калининграде, задержанным оказался 28-летний гражданин Российской Федерации. Его самого отправили в полицию, а его машину – на штраф-стоянку. Любителю пьяных покаталок грозит до 2 лет лишения свободы и запрет на управление транспортными средствами. Не говоря уже о том, что и «шенген» россиянина теперь под угрозой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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