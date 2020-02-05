Полиция Калининграда объявила в розыск пропавшую 17-летнюю девушку
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отдел полиции по Московскому району Калининграда объявил в розыск 17-летнюю Яну Сидорец. Накануне школьница ушла из дома на улице Аллея Смелых и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.
Приметы: на вид 16-17 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы коричневые ниже плеч, на лбу имеет шрам.
Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402 (дежурная часть), 552-487 (ПДН) или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU