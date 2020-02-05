Уличное знакомство с женщиной обошлось калининградцу в 70 тысяч рублей

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:17:54+03:00

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Сведя уличное знакомство с приятной во всех отношениях дамой, не отягощенной, к тому же, излишними моральными принципами, житель Калининграда потащил ее с собой по городским ресторанам, барам и ночным клубам, повсюду щедро расплачиваясь посредством банковской карты. Судя по всему, тогда-то его спутница и успела подсмотреть ПИН-код кредитки. Поэтому охотно приняла пришлашение в гости, а там согласилась и переночевать у кавалера.

Проснувшись на следующее утро с трещавшей с похмелья головой, мужчина обнаружил, что гостья ушла по-английски, не прощаясь. Зато вместо нее вскоре пришло СМС-уведомление о снятии с банковского счета 70 тысяч рублей. Сообразив что дело плохо, калининградский озорной гуляка поспешил за помощью в полицию.

- Полицейские подробно опросили заявителя, выяснили приметы подозреваемой, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - В результате оперативно-розыскных мероприятий она была задержана. По факту кражи возбуждено уголовное дело, если вина гражданки будет доказана, следующие 6 лет она может провести в стенах исправительной колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU