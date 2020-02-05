Калининградец по поддельным документам получил в кредит 500 тысяч рублей
В Калининграде осудили местного жителя, который получил кредит по поддельным документам. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.
В январе 2018 года мужчина приобрел поддельную справку о доходах, а также трудовую книжку, где была запись, что он работал отделочником в строительной компании. После этого он обратился в банке, где ему с радостью выдали 520 тысяч рублей. Разумеется, деньги возвращать калининградец не планировал.
Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 280 часам обязательных работ. Уголовное дело в отношении лиц, которые изготовили поддельные документы, выделено в отдельное производство.
ИСТОЧНИК KP.RU