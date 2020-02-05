2020-02-05T14:25:32+03:00
Общество

Калининградец по поддельным документам получил в кредит 500 тысяч рублей

Его приговорили к 280 часам обязательных работ.
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде осудили местного жителя, который получил кредит по поддельным документам. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В январе 2018 года мужчина приобрел поддельную справку о доходах, а также трудовую книжку, где была запись, что он работал отделочником в строительной компании. После этого он обратился в банке, где ему с радостью выдали 520 тысяч рублей. Разумеется, деньги возвращать калининградец не планировал.

Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 280 часам обязательных работ. Уголовное дело в отношении лиц, которые изготовили поддельные документы, выделено в отдельное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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