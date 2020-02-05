2020-02-05T14:38:12+03:00
Общество

Прокуратура потребовала закрыть кафе в Гусеве

Там были обнаружены многочисленные нарушения
Виктор Сергеев
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В Гусеве городская прокуратура потребовала через суд приостановить деятельность кафе «Арцах» за нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства к организации питания населения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки в кафе были выявлены многочисленные нарушения. Например, продукты питания хранились непосредственно на полу, на ряде товаров отсутствовала маркировка, персонал не проверялся на острые респираторные заболевания. Не было в кафе условий для мытья и последующего просушивания посуды, а разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранились совместно, также не были обеспечены условия для раздельной обработки замороженного мяса, сырых и готовых продуктов и другие нарушения.

На владельца кафе завели административное дело, материалы проверки направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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