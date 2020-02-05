HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Калининграде в начале 2020 года

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:10:17+03:00

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Аналитики HeadHunter Северо-Запада составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе в Калининградской области в январе 2020 года

По данным сайта hh.ru, самую большую зарплату в регионе сейчас предлагают руководителю сектора в отрасли «информационные технологии» - от 225 тысяч рублей до 325 тысяч рублей (до вычета НДФЛ). В топ-5 высокооплачиваемых вакансий вошли также Android разработчик (до 200 тысяч рублей на руки), программист С++ (видео) - до 200 тысяч рублей до вычета НДФЛ, главный инженер/инженер на рыбное производство и главный геолог - Руководитель геологической службы (от 150 тысяч рублей до вычета НДФЛ).

При этом, в январе средняя предлагаемая зарплата в вакансиях на hh.ru для работников из разных сфер составила 33 000 рублей. Сами жители Калининградской области, судя по данным из резюме, в среднем рассчитывают на 35 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU