В Гвардейске злостного алиментщика приговорили к обязательным работам

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:48:27+03:00

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В Гвардейске осудили местного жителя, который неоднократно уклонялся от уплаты алиментов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина был обязан выплачивать 4500 рублей на содержание дочери и 5000 рублей – на содержание сына. Однако он уклонялся от выплаты денег, за что его неоднократно привлекали к административной ответственности. Но и это не помогало – его задолженность по уплате средств на содержание несовершеннолетних детей превысили 400 тысяч рублей.

В результате непутевый родитель стал фигурантом уже уголовного дела по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно». Суд приговорил его к семи месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 10 % заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU