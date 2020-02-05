2020-02-05T15:58:03+03:00
Общество

В Правдинске ветврача предприятия оштрафовали за вспышку АЧС

Женщине придется заплатить 100 тысяч рублей
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Главного ветеринарного врача АО «Правдинское Свино Производство» осудили за нарушение ветеринарных правил в период вспышки африканской чумы свиней на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2018 году женщина допустила грубые нарушения ветеринарных требований, из-за чего все поголовье свиней из-за АЧС было уничтожено. Также ветврач скрыла от властей достоверную информацию о произошедших на территории свиноводческого комплекса событиях.

Суд оштрафовал ее на 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде торговый агент обманул свое предприятие на 2 миллиона рублей
Под Калининградом росгвардеец торговал сданным на утилизацию оружием
В Калининграде присвоили названия четырем улицам в микрорайоне им. А. Космодемьянского
«Балтика» заключила контракты с двумя игроками из «Арсенала»
В поселке под Славском построят досуговый центр за 53 млн рублей
Калининградка Наталья Авдеева завоевала золото и серебро Кубка России по стрельбе из лука
В Калининграде пройдет просветительная акция «Открытая лаборатория»
С попавшегося на коммерческом подкупе калининградца взыскали 900 тыс рублей
В Светлогорске водитель микроавтобуса при движении задним ходом сбил 83-летнюю пенсионерку
«Посмотрим, что выйдет из этого»: Кокорин подтвердил переговоры с калининградской «Балтикой»
В Калининграде покупатель обворовал продавца магазина одежды
На трассе Калининград-Балтийск водитель фургона сбил пешехода и скрылся
В Правдинске ветврача предприятия оштрафовали за вспышку АЧС