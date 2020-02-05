В Правдинске ветврача предприятия оштрафовали за вспышку АЧС

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:58:03+03:00

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Главного ветеринарного врача АО «Правдинское Свино Производство» осудили за нарушение ветеринарных правил в период вспышки африканской чумы свиней на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2018 году женщина допустила грубые нарушения ветеринарных требований, из-за чего все поголовье свиней из-за АЧС было уничтожено. Также ветврач скрыла от властей достоверную информацию о произошедших на территории свиноводческого комплекса событиях.

Суд оштрафовал ее на 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU