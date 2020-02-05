2020-02-05T16:14:29+03:00
Происшествия

На трассе Калининград-Балтийск водитель фургона сбил пешехода и скрылся

ДТП произошло напротив АЗС «Лукойл» около 8 часов утра
Виктор Сергеев
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В среду утром, 5 февраля, на автодороге Калининград-Балтийск сбили пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в районном отделе ГИБДД.

ДТП произошло напротив АЗС «Лукойл» около 8 часов утра. Водитель белого грузового фургона сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Пешеход получил телесные повреждения.

Любую информацию по происшествию можно сообщить в ГИБДД ОМВД России по Балтийскому району по телефону 8(40145)-3-01-35, 89097773164

ИСТОЧНИК KP.RU

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