На трассе Калининград-Балтийск водитель фургона сбил пешехода и скрылся
ДТП произошло напротив АЗС «Лукойл» около 8 часов утра
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В среду утром, 5 февраля, на автодороге Калининград-Балтийск сбили пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в районном отделе ГИБДД.
ДТП произошло напротив АЗС «Лукойл» около 8 часов утра. Водитель белого грузового фургона сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Пешеход получил телесные повреждения.
Любую информацию по происшествию можно сообщить в ГИБДД ОМВД России по Балтийскому району по телефону 8(40145)-3-01-35, 89097773164
ИСТОЧНИК KP.RU