В Калининграде покупатель обворовал продавца магазина одежды

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:25:56+03:00

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В это далеко не прекрасный зимний день в один из магазинов одежды Калининграда вошел мужчина. Осмотревшись по сторонам, попросил продавца показать ему «во-он ту куртку». Но пока труженик торговли подыскивал нужный размер товара, покупатель приметил лежавший рядом с кассовым аппаратом туго набитый кошелек. И сразу почему-то раздумал приобретать куртку – даже не примерив ее, устремился на выход.

- Э-э, мужчина! – воззвал ему вслед продавец, который заподозрил неладное, быстро пошарил глазами по прилавку и установил отсутствие портмоне на прежнем месте.

Но было уже поздно – вора моментально растворился в уличной толпе. Впрочем, ненадолго – через полчаса его разыскали прибывшие по вызову потерпевшего полицейские. То, что «взяли» именно того, кого надо, стало понятно после того как у задержанного нашли тот самый кошелек с 24 тысячами рублей внутри.

ИСТОЧНИК KP.RU