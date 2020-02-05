«Посмотрим, что выйдет из этого»: Кокорин подтвердил переговоры с калининградской «Балтикой»

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:10:28+03:00

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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин заявил, что действительно общался с руководством калининградской «Балтики» по поводу перехода в клуб. Об этом форвард сообщил «РИА Новости».

«С «Балтикой» четыре дня на связи. Посмотрим, что выйдет из этого, - цитирует издание слова Александра Кокорина.

Ранее информацию о предложении со стороны «Балтики» подтвердил председатель совета директоров клуба Александр Шендерюк-Жидков.

«Со своей стороны я могу подтвердить факт переговоров с Александром. Мы надеемся, что он перейдет к нам и станет одним из лидеров команды. Вы знаете, что в «Балтике» играет его близкий друг Алан Чочиев, что, безусловно, поможет ему в нашем коллективе. Мы считаем, что вторая по силе лига страны могла бы стать хорошей площадкой для возвращения Александра в футбол, с одной стороны, а с другой, поможет клубу решить его турнирные задачи. Также понимаем, что мы не одни, от кого поступило данное предложение», — цитирует издание словам председателя совета директоров «Балтики».

Шендерюк-Жидков уточнил, что речь идет о контракте до конца сезона.

Напомним, сейчас скандально известный футболист выступает за «Зенит-2» после отказа перейти в ФК «Сочи».

ИСТОЧНИК KP.RU