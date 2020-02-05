В Светлогорске водитель микроавтобуса при движении задним ходом сбил 83-летнюю пенсионерку

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:37:15+03:00

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Днем в среду, 5 февраля, в Светлогорске под колеса микроавтобуса попала пожилая женщина. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло на Калининградском проспекте. Водитель микроавтобуса «Пежо» при выезде с прилегающей территории задним ходом сбил 83-летнюю женщину.

В ходе проверки было установлено, что пенсионерка остановилась возле автомобиля и наклонилась вниз, чтобы почистить обувь. По словам водителя, он не заметил пешехода.

Женщина получила травмы и доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU