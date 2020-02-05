В Светлогорске водитель микроавтобуса при движении задним ходом сбил 83-летнюю пенсионерку
ДТП произошло на Калининградском проспекте
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Днем в среду, 5 февраля, в Светлогорске под колеса микроавтобуса попала пожилая женщина. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло на Калининградском проспекте. Водитель микроавтобуса «Пежо» при выезде с прилегающей территории задним ходом сбил 83-летнюю женщину.
В ходе проверки было установлено, что пенсионерка остановилась возле автомобиля и наклонилась вниз, чтобы почистить обувь. По словам водителя, он не заметил пешехода.
Женщина получила травмы и доставлена в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU