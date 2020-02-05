С попавшегося на коммерческом подкупе калининградца взыскали 900 тыс рублей

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:48:36+03:00

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В Калининграде суд взыскал с осужденного за коррупционные преступления полученные деньги. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее мужчина был признан виновным по девяти эпизодам коммерческого подкупа. В общей сложности коррупционер получил за свои услуги 926 тысяч рублей.

По закону, деньги, полученные в результате подобных преступлений, подлежат обращению в собственность государства. Московский районный суд Калининграда взыскал с мужчины эти деньги, однако он решил оспорить это решение в вышестоящей судебной инстанции, которая оставила решение районного суда в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU