В Калининграде пройдет просветительная акция «Открытая лаборатория»

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:52:04+03:00

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В субботу, 8 февраля, в Калининграде состоится образовательно-просветительская акция «Открытая лаборатория». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Мероприятие помогает узнать, как устроены природа и техника, понять, откуда мы произошли, и проверить, насколько ваша картина мира соотносится с его реальным устройством. «Открытая Лабораторная» считается самым масштабный однодневным научно-просветительским проектом в мире. В 2019 году в нем приняли участие более одного миллиона человек.

В Калининграде в этом году заведующей акцией «Открытая лабораторная» станет Елена Сударикова, социальный антрополог и старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Государственного Дарвиновского Музея. Участники акции заполнят анкеты и Елена Сударикова подробно, с научными комментариями разберёт каждое из заданий. Авторы ответов, набравшие наибольшее количество баллов, получат памятные подарки: научно-популярные книги и подписки.

Начало «Открытой лаборатории» – в 11.00 в зале «Максимум» главного корпуса БФУ им. И. Канта на ул. А. Невского, д. 14. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на странице мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU